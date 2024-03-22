Apple призналась, что не смогла «подружить» свои смарт-часы с Android

В ответ на обвинения минюста США в монополизации рынка Apple подтвердила, что рассматривала возможность интеграции своих смарт-часов Watch со смартфонами на базе Android от Google. Эти планы были отвергнуты из-за технических ограничений, которые не позволили бы полноценно реализовать все функции устройства, сообщает портал 9to5Mac.

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Выяснилось, что в течение трех лет Apple исследовала возможность «подружить» свои часы с Android, но в конечном итоге пришла к выводу, что существующие ограничения делают такую совместимость невозможной. Ранее об этом также сообщали другие источники, включая журналиста Bloomberg Марка Гурмана. Тем не менее Apple Watch со времен первых моделей, которые вышли в начале 2015 года, могут работать лишь при подключении к смартфонам iPhone.

По мнению министерства юстиции, это приводит к дополнительным расходам для пользователей Android, которые вынуждены приобретать новые часы, совместимые с их смартфонами, что, по их мнению, является формой злоупотребления доминирующим положением на рынке со стороны Apple.

В марте 2024 года министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Apple. Компанию обвиняют в незаконной монополизации рынка смартфонов при помощи iPhone и закрытой экосистемы.