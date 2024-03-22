Американский физик поплатился за ложь о достижении сверхпроводимости

Расследование показало, что прославившийся сенсационной статьей об открытии сверхпроводника, который демонстрировал свои свойства при температуре всего 15 °C, доцент Ранга Диаса допустил «нарушения в ходе исследований». Об этом заявила The Verge представитель Университета Рочестера Сара Миллер.

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Статья Ранги Диаса вышла в октябре 2020 года в журнале Nature после того, как прошла рецензирование. Ученый утверждал, что разработал гидрид лютеция, легированный азотом, который мог проводить электричество без сопротивления при температуре около 15°C и высоком давлении в 2,6 миллионов атм. Это открытие стало настоящим прорывом. Однако несколько ученых выразили сомнение, что такое возможно и потребовали раскрыть все данные об исследованиях.

Изложенные в статье методики повторить не удалось, и в 2021 году скандальная статья была отозвана из журнала. А Ранга Диас оказался в центре расследования, проводимого комитетом внешних экспертов из-за опасений по поводу точности его выводов.

«Университет завершил тщательное расследование, проведенное группой ученых, не входящих в структуру учебного заведения и обладающих опытом в этой области», — заявила представитель Университета Рочестера Сара Миллер.

По ее словам, «комитет пришел к выводу, что Диас занимался неправомерными исследованиями». При этом были выявлены «проблемы с надежностью данных».

Не исключено, что в отношении ученого будут применены методы дисциплинарного воздействия, в частности определенные кадровые решения.