Археологи нашли «спа-комплекс» фараонов Птолемеевской династии

Археологи Центра египтологических исследований Российской академии наук (ЦЕИ РАН) обнаружили на севере Мемфиса банный комплекс фараонов Птолемеевской династии. Расположение бань говорит о том, что «спа-процедуры» принимали исключительно представители царской семьи и их приближенные, сообщает пресс-служба Ростеха.

© InScience

Дворец царя Априя на Ком-Тумане в Мемфисе — один из наиболее значимых памятников, которые изучает ЦЕИ РАН в Египте при поддержке Госкорпорации Ростех. До последнего времени истинные размеры дворца не были известны, но в 2021 году Центру удалось установить размеры платформы, на которой был возведен дворец. При раскопках было найдено более 30 тысяч фрагментов керамики — винных амфор VI-V вв. до н.э. из Леванта, Корфу, с Кипра и Лесбоса.

Теперь ученые совершили новое открытие. При раскопках археологи обнаружили древнее сооружение — в нем сохранилось несколько стен, фрагменты напольного покрытия и пять ванн, соединенных между собой водопроводными желобами. Это позволило определить предназначение найденной постройки — она оказалась древним банным комплексом.

Здание было возведено в период правления Птолемеев (IV-I вв. до н.э.). В Египте в те времена функционировали в основном общественные бани. Они представляли собой своеобразные клубы для людей одного социального круга, в которых те встречались для обсуждения общественных проблем и отдыха.

«Обнаруженный комплекс уникален, так как представляет собой частные бани, принадлежавшие царской семье. Об этом говорит то, что располагался он в непосредственной близости к царскому дворцу, в котором в те времена царей подготавливали для коронации. Пользоваться ими могли фараоны и ограниченное количество приближенных к ним лиц. Поэтому комплекс отличался сложной организацией внутреннего пространства и роскошной отделкой — внутренние стены были декорированы лепниной и расписными "мраморными" узорами, а полы — фигурной кирпичной кладкой. Бани активно эксплуатировались, об этом говорит то, что они пережили, по крайней мере, одну перестройку и ряд ремонтов», — рассказала научный руководитель ЦЕИ РАН Галина Белова.

Бани отапливались печью, соединенной с толосом. Это круглое по форме сооружение диаметром в 4 метра, которое наполнялось паром и горячим воздухом — он поступал в толос по встроенным в стены каналам. Вдоль северной части толоса сохранились остатки небольших сидений с перегородками, в которых, очевидно, грелись и отдыхали древнеегипетские цари.

Ванны в банном комплексе соединены между собой по принципу сообщающихся сосудов. Это означает, что заполнялись и сливались они вручную. На территории комплекса археологи обнаружили и древнюю коммунальную инфраструктуру — сливные сооружения в виде двух трубопроводов, соединенных со сливным бассейном, а также колодец, который служил источником воды. Примечательно, что современная технология его строительства не слишком сильно отличается от той, которая применялась во времена Птолемеев. Древнеегипетский колодец был выполнен из нескольких установленных друг на друга глиняных колец диаметром около одного метра и высотой 30 сантиметров. Археологам удалось откопать его до трехметровой глубины, но его первоначальная глубина, вероятно, превышает пять метров.

Особого научного внимания заслуживает материал, из которого был изготовлен банный комплекс фараонов. Внутренние его части выполнены из обожженного кирпича, а внешние — из сырцового. В Греции и Риме бани в этот период, как правило, уже полностью строились из обожженного кирпича и/или каменных блоков. Как отмечает Галина Белова, использование в найденных банях более ранних конструкций из сырцового кирпича может говорить о том, что древние архитекторы вдохновлялись местными строительными традициями и выбирали материал намеренно. Египтяне, безусловно, знали о преимуществах этого материала, а также о его низкой теплоотдаче при достаточной (более 80 см) толщине стен.

Банный комплекс фараонов Птолемеевской эпохи, обнаруженный в Мемфисе, пополнил перечень важнейших открытий, совершенных российскими археологами в Египте. Благодаря содействию Ростеха ЦЕИ РАН уже более 10 лет ведет археологические исследования древнего некрополя в Фаюмском оазисе. За время проведенных исследований на территории около 1400 кв. м было раскопано более четырех сотен могил.