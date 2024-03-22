Группа британских ученых из Ноттингемского университета, Королевского колледжа Лондона и Университета Ньюкасла создала наиболее точную модель черной дыры. Согласно статье в журнале Nature, смоделировать объект удалось благодаря микроторнадо из жидкого гелия-4.

В одном из ранних исследований эксперты обратили внимание на то, что воронка воды сильно напоминает гравитационные явления искажения пространства-времени вблизи чёрных дыр. Однако детализация на подобной модели оставалась крайне мала.

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Чтобы преодолеть ограничение, специалисты охладили изотоп гелий-4 до сверхтекучего состояния при температуре до -271 градуса Цельсия, а после закрутили в воронку. Выяснилось, что в таких условиях в процессе проявляются квантовые свойства, что является путем к доказательству квантовой теории поля и понимаю сути квантового поведения черных дыр.

«Использование сверхтекучего гелия позволило нам изучить крошечные поверхностные волны с большей детализацией и точностью, чем в наших предыдущих экспериментах в воде», — пояснил физик из Ноттингемского университета Патрик Шванчара.

Так, исследователи выявили сходство между вихревым потоком и влиянием вращающейся черной дыры на искривленное пространство-время вокруг нее. Например, наблюдались стоячие волны и возбуждения, аналогичные кольцевому замыканию новообразованной чёрной дыры.