Ученые предупредили об опасности озеленения городов

Ученые считают, что озеленение улиц приведет к вспышкам зоонозных заболеваний. В частности, такого мнения придерживаются нидерландские ученые-экологи из Вагенингенского исследовательского университета.

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Как говорится на сайте WUR, в результате роста зеленых насаждений в городах будет расти численность грызунов.

Об этом свидетельствуют данные изучения зеленых зон в крупных городах Нидерландов — Амстердаме, Роттердаме и Эйндховене.

«Городская зелень значительно увеличила численность этих мелких млекопитающих», — отметила автор научной работы Марике де Кок.

Также с появлением деревьев в городе вырастет численность клещей и блох, уверены ученые.

Ранее ученые из Кореи заявили, что растения, высаженные на крыше, экономят энергию. Кроме того, такие здания – эффективный метод борьбы с жарой за счет снижения температуры воздуха и потоков тепла.