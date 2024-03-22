Новый «троянский» астероид нашли на орбите Марса

Ученые из Института астрофизики Канарских островов и Мадридского университета Комплутенсе описали ранее неизвестный объект Солнечной системы – астероид 2023 FW14. Он вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и Марс.

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Астероид относится к группе «троянцев». Эти тела разделяют орбиту планеты, занимая одну из точек устойчивого равновесия (точек Лагранжа). С учетом 2023 FW14, количество «троянских» астероидов вокруг Марса достигло 17.

Большинство «троянских» астероидов сопровождают Красную планету с момента ее образования. В отличие от них, 2023 FW14 занял свою орбиту около миллиона лет назад и должен покинуть ее через 10 миллионов лет. Ученые предположили, что он входил в группу астероидов, популяцию близких к Земле астероидов и был захвачен гравитацией Марса.

Анализ химического состава 2023 FW14 показал, что он относится к астероидам примитивного типа, скалистых и богатых силикатами.

Открытие нового «троянского» астероида позволит ученым лучше понять природу этих объектов. Так, они смогут сравнить данные непосредственных наблюдений с теоретическими расчетами, сообщает Astronomy & Astrophysics.

Ранее сообщалось, что в Солнечной системе нашли 15 активных астероидов. Они обладают оболочками из газа и пыли, похожими на хвосты комет.