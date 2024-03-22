В  Египте обнаружили гробницу, построенную в эпоху Древнего царства

В Египте во время раскопок в Дахшуре обнаружили мастабу, который предположительно был сделан в эпоху Древнего царства. Находка была сделана группой ученых из германо-египетской археологической миссии.

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Дахшур – это большой погребальный комплекс, который относится к Древнему и Среднему царствам. Здесь находятся ломаная и розовая пирамиды, построенные царем Снофром, и развалины других пирамид.

Как оказалось, примерно в 2300 году до нашей эры здесь также были похоронены человек по имени Сенеб-Небеф, занимающий административные должности при дворце, а также его жена Идут. Она являлась жрицей богини Хатхор, говорится в издании Ahram Online.