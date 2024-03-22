Доисторическую амфибию назвали в честь лягушонка Кермита

Палеонтологи описали доисторическую амфибию, жившую около 270 миллионов лет назад. Ее окаменелости были найдены в Техасе 40 лет назад, но ученые только сейчас определили, что она принадлежит к новому виду.

© Brittany M. Hance, Smithsonian

Команда из Смитсоновского музея и Университета Джорджа Вашингтона (США) назвала ископаемое Kermitops gratus в честь лягушонка Кермита из детской передачи «Улица Сезам».

«Поскольку существо является дальним родственником современных амфибий, а Кермит – икона современного земноводного, это было идеальное название», – заявили ученые.

Окаменевший череп был найден в «красных пластах» – скалах ржавого цвета на территории Техаса. Исследования показали, что амфибия обладала уникальным сочетанием черт различных земноводных и, вероятно, при жизни напоминала толстую саламандру.

Череп размером около 2,5 см обладал большими глазницами овальной формы. Область за глазами оказалась намного короче удлиненной изогнутой морды. Такое строение головы, возможно, помогало Kermitops gratus ловить крошечных насекомых.

Существо отнесли к темноспондильным – разнообразной группе древних родственников амфибий, жившей 360-200 миллионов лет назад. Считается, что эти существа первыми сделали ключевые шаги для выхода из воды на сушу. Находка нового вида позволяет заполнить пробелы в эволюционной истории земноводных, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society.

Ранее сообщалось, что в Бразилии нашли рептилию, пережившую Великое вымирание. Она жила около 249 миллионов лет назад.