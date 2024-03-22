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Стало известно, кто сможет увидеть полутеневое лунное затмение 25 марта

Увидеть полутеневое затмение Луны 25 марта или хотя бы его часть можно будет на большей части Европы и Австралии, в северо-восточной Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде, в России явление можно будет наблюдать только на Чукотском полуострове. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Стало известно, кто сможет увидеть полутеневое лунное затмение 25 марта
© РИА Новости

При этом жители полуострова смогут разглядеть только небольшое потемнение края ее диска, уточнила эксперт. Она отметила, что затмение начнется в 07:53 и завершится в 12:32 мск. Максимально Луна погрузится в полутень Земли в 10:13, явление продлится 4 часа 39 минут.

«В наших широтах, в Москве, во время полутеневого затмения Луна будет находиться за горизонтом, поэтому увидеть это явление мы не сможем. <...> Луна погрузится не в тень Земли, как бывает при полном лунном затмении, а только в полутень. Следовательно, эффект от этого совершенно другой. Яркость Луны уменьшится, но несущественно. Даже если бы мы могли наблюдать это явление, то только при очень остром зрении или на профессиональных фотографиях», — добавила Рублева.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин до этого говорил, что жители Москвы в марте смогут наблюдать созвездие Большого Пса, Ориона и Тельца. Помимо этого, в этом месяце сразу после захода Солнца можно будет увидеть Юпитер.

Наука и техника
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