Стало известно, кто сможет увидеть полутеневое лунное затмение 25 марта

Увидеть полутеневое затмение Луны 25 марта или хотя бы его часть можно будет на большей части Европы и Австралии, в северо-восточной Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде, в России явление можно будет наблюдать только на Чукотском полуострове. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

При этом жители полуострова смогут разглядеть только небольшое потемнение края ее диска, уточнила эксперт. Она отметила, что затмение начнется в 07:53 и завершится в 12:32 мск. Максимально Луна погрузится в полутень Земли в 10:13, явление продлится 4 часа 39 минут.

«В наших широтах, в Москве, во время полутеневого затмения Луна будет находиться за горизонтом, поэтому увидеть это явление мы не сможем. <...> Луна погрузится не в тень Земли, как бывает при полном лунном затмении, а только в полутень. Следовательно, эффект от этого совершенно другой. Яркость Луны уменьшится, но несущественно. Даже если бы мы могли наблюдать это явление, то только при очень остром зрении или на профессиональных фотографиях», — добавила Рублева.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин до этого говорил, что жители Москвы в марте смогут наблюдать созвездие Большого Пса, Ориона и Тельца. Помимо этого, в этом месяце сразу после захода Солнца можно будет увидеть Юпитер.