Смартфоны, ноутбуки и умные часы: как цифровые устройства облегчают жизнь москвичей

Аналитики столичного Департамента информационных технологий выяснили, какими цифровыми устройствами москвичи пользовались чаще всего в минувшем году.

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Жители столицы привыкли к цифровым устройствам, они нужны им, чтобы решать повседневные задачи, планировать досуг, учиться, работать и быть на связи с близкими. К примеру, почти 90 процентов опрошенных не представляют жизнь без смартфона, а 50 процентов — без ноутбука.

Активно осваивают новые технологии горожане старшего возраста. Среди них популярны смартфоны, ноутбуки, планшеты и беспроводные наушники. Возрастной фактор играет все меньшую роль, что подтверждает и растущее количество пользователей портала mos.ru старше 55 лет — сейчас их уже 3,1 миллиона. Только за последние три года их число увеличилось в три раза.

«Результаты исследования показали, что с каждым годом жители все активнее пользуются цифровыми устройствами. Многие считают их неотъемлемой частью своей жизни — только три процента москвичей могут полностью обойтись без гаджетов. Понимая этот тренд, город развивает цифровые платформы, экосистему онлайн-сервисов и мобильные приложения специально для тех, кто предпочитает такой формат решения повседневных задач», — рассказал руководитель продукта «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.

Помимо смартфона и ноутбука, в топ самых востребованных устройств входит вайфай-роутер — без него не могут обойтись две трети опрошенных. Популярны беспроводные наушники, планшеты и умные часы. В среднем для комфортной жизни москвичам необходимо четыре различных гаджета.

Владельцы умных часов активнее других пользуются цифровыми устройствами и сервисами умного дома. Почти у половины опрошенных есть хотя бы одно из них. Чаще всего это колонка, робот-пылесос, умные розетки, камеры и приборы освещения.

Москвичи с детьми активнее покупают умные камеры, датчики движения и другие устройства для обеспечения безопасности. Помимо этого, 71 процент из них владеет как минимум одним планшетом.

В числе самых популярных категорий покупок уже два года подряд остаются смартфоны и беспроводные наушники. Все больше людей приобретают телевизоры с доступом в интернет. Сегодня смарт-ТВ есть у 71 процента владельцев телевизоров: такие модели позволяют смотреть онлайн-контент и пользоваться различными приложениями.

При этом москвичи стали рациональными в выборе цифровых устройств. За последний год только у половины из них появилась новая техника — показатель примерно такой же, как и по итогам предыдущего исследования. Чаще горожане обновляют уже имеющиеся устройства, а не интересуются новинками.

Растет интерес к виртуальным ассистентам. Более половины владельцев смартфонов отметили, что пользуются ими для управления своими устройствами. Голосовой интерфейс — один из актуальных трендов в области технологий. Встроенные системы распознают речь и позволяют управлять устройствами с помощью голосовых команд. Аналогичные технологии применяются в городском мобильном приложении «Моя Москва».

Кроме того, среди горожан сохраняется популярность бесконтактной оплаты покупок. Все больше жителей выбирают оплату по QR-кодам или через систему быстрых платежей (СБП). Оплата через СБП реализована в платежном сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и в городском мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Специалисты прогнозируют, что гаджеты будут активнее развиваться в направлении взаимодействия друг с другом. Уже разработан единый стандарт подключения для устройств умного дома и интернета вещей, который обеспечивает беспрепятственную связь техники различных производителей. В смартфоны, планшеты и телевизоры внедряют чипы для поддержки функций виртуальной, дополненной и смешанной реальности.