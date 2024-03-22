Сервис «2ГИС» создал карту рекордов России

У России появилась карта рекордов - на ней можно увидеть самую длинную линию метро, самое высокое здание, крупнейшую парковку и так далее. Создавший карту сервис "2ГИС" рассказал ТАСС, что сейчас на ней отражены 25 "рекордсменов".

© Пресс-служба «2ГИС»

Среди рекордов можно найти: самый большой торговый центр (московский "Авиапарк"), самую высокую смотровую площадку (в столичной башне "Око"), самую маленькую площадь (Флигельная, Санкт-Петербург), самое "гостеприимное" здание (калининградский Центральный рынок, по количеству входов), самую глубокую станцию метро ("Адмиралтейская", Санкт-Петербург), а также другие достижения.

"2ГИС" в шутку выделяет и "самое рекордное место" - это село Рекорд в Саратовской области. В целом главными рекордсменами среди городов оказались Москва и Санкт-Петербург.