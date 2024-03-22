Эксперт объяснил, что делать при потере смартфона

Эксперт по технологиям Евгений Харитонов рассказал, что делать, если потеряли гаджет, и объяснил, что обязательно нужно предпринять всем владельцам смартфонов.

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«При утере самый очевидный первый шаг – позвонить на свой смартфон в надежде, что устройство нашел порядочный человек. Если удастся сразу договориться о встрече – вам повезло. В противном случае на звонок либо не ответят и будут пытаться сбросить/перепрошить смартфон, либо ответят и попытаются мошенническим образом выведать PIN-код для разблокировки экрана», – сказал эксперт.

Для iPhone рекомендуется включить режим пропажи, который отобразит контактный номер на экране. Что касается Android-смартфонов, можно также «прозвонить» телефон, заблокировать его или даже удалить данные.

Стоит отметить, что сбросить Android-устройство к заводским настройкам проще, так как защита не всегда работает из-за недостатков программистов.

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Харитонов также отметил важность предварительной настройки личных данных для быстрого контакта при утере. Регистрация аккаунта у производителя смартфона поможет усложнить жизнь злоумышленнику и вернуть утерянное устройство владельцу, передают «Известия».