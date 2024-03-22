В ЕС призвали прекратить любое сотрудничество с Россией в сфере науки

Член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис призвал прекратить любое сотрудничество с Россией в сферах науки и освоения космоса. Свое предложение депутат высказал в обращении к Европейской комиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма.

Евродепутат подчеркивает, что финансовые ресурсы и инвестиции России в науку продолжают расти.

«Российские ученые уже давно имеют доступ к программам ЕС. (...) Поэтому сейчас важно обеспечить, чтобы Россия не имела доступа к европейским научным ресурсам и академическим базам данных», — говорится в тексте парламентского запроса Мажилиса. Европа больше не может себе позволить в какой-либо форме способствовать сотрудничеству с российской наукой, - Людас Мажилис, евродепутат от Литвы

В связи с этим депутат обратился к ЕК с рядом вопросов.

«Каков текущий статус сотрудничества ЕС — Россия в сферах науки и освоения космоса? Имеют ли российские научные организации по-прежнему доступ к финансированию исследований в рамках программ ЕС?» — поинтересовался член ЕП.

Ранее издание La Nouvelle Tribune писало, что проект европейской спутниковой навигации Galileo зашел в тупик из-за санкций против космических технологий России. В публикации отмечается, что раньше космос считался областью, где политические конфронтации не играли роль, однако сейчас эта сфера превратилась в место противостояния.