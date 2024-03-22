Apple открыла единую страницу с инструкциями ко всем устройствам

В разделе пользовательской поддержки на сайте Apple появилась новая страница со всеми руководствами, инструкциями и спецификациями для всех устройств вендора, включая справки для ПО.

© Apple

На этой странице можно найти необходимые материалы, касающиеся практически всех моделей iPhone, даже справки для первоначальной модели, а также Mac, iPad, Watch, AirPods, аксессуаров и т.д. В отдельной категории можно найти справки для ПО Apple, включая даже давно снятые с разработки приложения, например, iPhoto,

Для удобства страница поделена на категории и подкатегории на основании типа, поколения, года выпуска устройства. Можно найти исчерпывающую информацию по всем поколениям операционных систем для представленных устройств: они представлены как подкатегории в одном со своими гаджетами разделе. Также искать можно в строке поиска по ключевым словам.

Существует и русскоязычная версия этой справочной страницы, однако, к примеру, найти документацию по гарнитуре Vision Pro можно только на английском языке.