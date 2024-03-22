NASA выключит один из своих ключевых телескопов

NASA объявила об уменьшении финансирования космического телескопа Chandra, что привело к прекращению его операций на неопределенный срок. Это решение вызвало шок в научном сообществе. Chandra, который начал работу в 1999 году, является ключевым в мире рентгеновской астрономии, позволяя изучать черные дыры, остатки взрывов сверхновых и другие объекты.

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Причиной сокращения финансирования стало ухудшение состояния космического аппарата, требующего дополнительных затрат на поддержание его работоспособности. Это означает, что операции телескопа будут временно приостановлены, пока NASA не определит возможность продолжения работы в будущем.

Хотя с течением времени все космические аппараты подвержены износу, Chandra столкнулся с проблемой управления температурой, что увеличило сложность его эксплуатации. В настоящее время проводится обзор процедур, необходимых для окончательной остановки операций телескопа.