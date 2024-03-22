Ученые улучшили производительность литий-серных батарей

Ученые из университетов Аделаиды и Тяньцзиня, а также Австралийского синхротрона представили новый подход к повышению производительности литий-серных батарей, опубликовав результаты исследования в журнале Nature Nanotechnology.

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Литий-серные (Li-S) батареи считаются многообещающей альтернативой литий-ионным батареям (LiBs), так как сера является доступным и экологически чистым материалом. Однако их применение ограничено из-за низкого циклического ресурса и высокой скорости саморазряда.

Исследователи изучили кинетические тенденции реакции восстановления серы (SRR), центральной для высокой емкости Li-S батарей, и представили нанокомпозитный электрокатализатор на основе углеродных материалов и кластеров CoZn, улучшив производительность батарей.

Проведенные исследования подтвердили, что увеличение концентрации полисульфидов способствует более быстрой кинетике SRR, что было проверено как на теоретическом, так и на экспериментальном уровне.

Новый электрокатализатор позволил увеличить сохранение емкости и устойчивость циклов Li-S батарей, что может стать основой для разработки новых высокоэнергетических батарей этого типа в будущем.