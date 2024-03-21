Население Земли начнет сокращаться уже к 2050 году

Население Земли начнет сокращаться к 2050 году из-за резкого снижения показателей рождаемости. Об этом свидетельствует исследование проведенное Институтом показателей и оценки здоровья.

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Авторы работы указывают, что для обеспечения роста численности населения показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на женщину. При этом в 2021 году этот показатель в мире составил 2,23. И тренд на снижение рождаемости наблюдается уже давно. По прогнозам к 2050 году этот показатель составит 1,83, а к 2100 — 1,59.

Самую большую рождаемость в 77% к концу столетия авторы исследования ожидают в странах с низким уровнем дохода, особенно в тех, что находятся на юге Сахары. Другим же странам — более 97% — придется столкнуться с невозможностью поддерживать численность населения. В результате африканским государствам придется бороться с резким ростом численности молодого населения в условиях экономических ограничений и политической нестабильности, а остальным — с нехваткой рабочей силы и тем, как заботиться о стареющем населении.

Авторы исследования считают, что смягчить проблему сокращения населения Земли может сбалансированная миграционная политика и существенная поддержка родителей со стороны развитых государств.