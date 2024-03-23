В резервный день запуска "Союза МС-25" экипажи проводили из отеля "Космонавт"

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-25" в резервный день запуска традиционно проводили из гостиницы "Космонавт" в городе Байконур, передает корреспондент ТАСС.

Церемония состоялась под песню "Трава у дома" группы "Земляне". Космонавты поедут на космодром, где облачатся в скафандры, а потом уже отправятся на стартовую площадку.

Повторный пуск "Союза-2.1а" запланирован со стартовой площадки № 31 ("Восток") в 15:36 мск. Примерно через девять минут ракета отработает свой ресурс и "Союз МС-25" будет выведен на орбиту. Полет до Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме сближения - ожидается, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" российского сегмента станции 25 марта в 18:10 мск.

"Союз МС-25" доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения МКС. В основной экипаж входят белоруска Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Новицкий отправится в космос уже в четвертый раз, а Дайсон - в третий. В дублирующий экипаж вошли представительница Белоруссии Анастасия Ленкова, космонавт Иван Вагнер и самый старший из действующих американских астронавтов Дональд Петтит.

Старт должен был состояться 21 марта в 16:21 мск, но за несколько секунд до пуска произошла автоматическая отмена.