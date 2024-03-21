Маск анонсировал новый мозговой чип

Предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, рассказал в соцсетях, что компания Neuralink ведет работы над следующим после Telepathy продуктом — чипом Blindsight. Об этом пишет РИА «Новости».

Бизнесмен заметил, что имплант уже испытывают на обезьянах.

«Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», — отметил Маск.

Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, уточнил предприниматель, но в дальнейшем, в ходе работы над прибором, может достигнуть уровня нормального человеческого зрения.

Ранее сообщалось, что специалисты компании Neuralink, успешно вживили имплантат Telepathy, позволяющий управлять цифровыми устройствами силой мысли, в мозг человека.

Маск: человек с чипом Neuralink научился управлять мышью усилием мысли

По словам Маска, операция прошла успешно, пациент «хорошо восстанавливается».