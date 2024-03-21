Борисов назвал причину отмены запуска "Союза МС-25"

Госкомиссия определила причину отмены запуска "Союза МС-25", ее вызвала просадка напряжения химического источника тока, заявил Борисов. По его словам, экипаж "Союза МС-25" здоров, нештатную ситуацию перенес профессионально.

Нештатная ситуация с "Союзом МС-25" вполне понятная, на этот счет есть соответствующий регламент и инструкция.

В NASA назвали причину переноса запуска «Союз-2.1а»

Запуск "Союза МС-25" перенесен на субботу, 23 марта, состоится в 15:36 мск.

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