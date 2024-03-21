Отмена пуска ракеты «Союз-2.1а» произошла впервые

Отмена пуска ракеты «Союз-2.1а» с экипажем на этапе обратного отсчета произошла в российской пилотируемой космонавтике впервые. Об этом заявил историк Александр Железняков, слова которого передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Непосредственно когда обратный отсчет идет, когда уже была объявлена пятиминутная готовность, — кажется, такого не было никогда», — заявил он.

Источник ТАСС сообщил, что после отмены пуска экипаж эвакуирован из корабля, жив и здоров.

«Фермы стартового комплекса были сведены, экипаж был эвакуирован из космического корабля», — говорится в сообщении.

21 марта сообщалось, что старт ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25» на борту отменен. Ожидалось, что космонавты из разных стран мира, в том числе первая белорусская космонавт, вылетят с космодрома Байконур и прибудут на Международную космическую станцию

После этого NASA сообщило, что двигатели ракеты «Союз — 2.1А» не включились в положенное время.

В конце февраля стало известно, что орбиту МКС подняли на 3 км для весенней пересменки кораблей «Союз», когда на станцию должны прибыть белорусские космонавты на корабле «Союз МС-25».