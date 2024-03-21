WhatsApp тестирует новую функцию для любителей голосовых сообщений

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) добавил в бета-версию новую функцию, благодаря которой пользователи смогут расшифровывать голосовые сообщения в текст. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

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Для запуска функции пользователям нужно будет скачать специальный модуль распознавания речи размером 150 МБ. Сейчас загрузить его можно лишь для бета-версии для устройств на Android. Когда функциями появится в обычной версии — неизвестно.

Ранее WhatsApp начал тестировать новые функции, которые связаны со «Статусами». Разработчики заявляют, что их использование станет более удобным, в том числе и при просмотре. Обновление собираются ввести по просьбам пользователей мессенджера.

Кроме того, в Евросоюзе приложение в ближайшее время сделает возможным обмен сообщениями с другими мессенджерами. Сейчас компания занимается согласованием подходящего протокола безопасности, рассматривая подходящие варианты.