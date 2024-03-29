Самые таинственные загадки истории

На свете есть много исторических загадок, которые вряд ли когда-нибудь получат ответы: от даты рождения Иисуса до местонахождения гробницы Клеопатры. Портал livescience.com рассказал о самых интересных загадках истории.

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Был ли Эверест покорен в 1924?

Первыми подтвержденными людьми, покорившими вершину Эвереста, считаются Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей — они достигли пика горы 29 мая 1953. Однако они могли быть не первыми, кто совершил этот подвиг. В 1924 британские скалолазы Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори погибли на Эвересте, но никто не знает, смогли ли они вскарабкаться на вершину горы. Хотя тело Мэллори было найдено в 1999, Ирвин и камера, которую скалолазы взяли с собой, до сих пор потеряны.

Что записано в манускрипте Войнича?

600-летний манускрипт Войнича — таинственный кодекс, содержащий серию записей и иллюстраций. Текст, написанный неизвестным автором, на сегодняшний день не расшифрован; специалисты до сих пор не знают, что он собой представляет — тайное послание или бессмыслицу на выдуманном языке. Некоторые теории полагают, что манускрипт Войнича может быть справочником, творческим произведением или попыткой проникнуть в тайное общество.

Где похоронен Александр Македонский?

К возрасту 32 лет Александр Македонский победоносно прошел по Азии, покорив регион от Балкан до Пакистана и став правителем крупнейшей империи в древнем мире. После его смерти в 332 году до н.э. государство развалилось; бывший император пал жертвой болезни в Вавилоне. Исторические документы говорят, что один из генералов Александра Македонского вернул тело военачальника в древнеегипетскую Александрию. Но никто не знает, где находится гробница: возможно, она уже давно стерта с лица земли.

Существовал ли король Артур в реальности?

История короля Артура знакома почти каждому. Камелот, рыцари круглого стола, волшебник Мерлин и меч Экскалибур — знаменитые части артурианской легенды. Но если этот монарх был настоящим человеком, то реальность, скорее всего, была менее магической. Ранние исторические свидетельства, датируемые девятым веком, рассказывают о некоем лидере, который вел битвы против саксов, но точность этих свидетельств сомнительна. Мы даже не знаем, был ли он королем.

Где спрятаны сокровища Уильяма Кидда?

Уильям Кидд, более известный как капитан Кидд, был скандально известным шотландским корсаром, бороздившим моря в конце XVII века. Британское правительство арестовало и казнило Кидда в 1701 году, но за это время капитан успел захватить и разграбить множество кораблей. По словам самого корсара, он накопил состояние в 100 000 британских фунтов (примерно $20 млн в нынешних деньгах) и спрятал его, предложив властям обменять сокровища на освобождение. Но британская корона отказалась от предложения — богатства капитана Кидда так и не были найдены.

Кем был Джек Потрошитель?

В 1888 серийный убийца по прозвищу Джек Потрошитель убил как минимум пять женщин в Лондоне, изувечив их тела. Полиция получила ряд писем, по слухам, от самого маньяка, где тот издевался над попытками офицеров найти его. Личность Джека Потрошителя так и не была установлена, хотя за прошедшие годы историки называли самых разных подозреваемых.

Что произошло с Ковчегом Завета?

В 587 году до н.э. вавилонская армия под командованием короля Навуходоносора II покорила Иерусалим. Она разграбила город и уничтожила Первый храм — сооружение, где еврейский народ почитал Бога. Помимо этого, в Первом храме хранился Ковчег Завета: сундук, в котором покоились Десять заповедей. Однако дальнейшая судьба Ковчега неизвестна. Древние источники говорят о том, что его либо вывезли в Вавилон, либо спрятали до того, как город пал. Есть и вероятность, что артефакт был уничтожен во время разграбления Иерусалима. Так или иначе, его местоположение остается тайной.