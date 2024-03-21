Apple слегка изменит дизайн новых iPad Pro

Модель iPad Pro 2024 года станет первым планшетом Apple с OLED-экраном. В месте с новым типом матрицы iPad Pro также получат новое соотношение экрана к площади лицевой поверхности: оно станет больше за счет уменьшения толщины рамок. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на китайского инсайдера Instant Digital.

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Инсайдер заявил, что следующие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro будут иметь рамки толщиной 7,12 мм и 7,08 мм соответственно, если не считать металлических краев устройств. Если эти измерения точны, рамки новинок окажутся примерно на 10–15 % тоньше, чем на предыдущих моделях iPad Pro, выпущенных в период с 2018 по 2022 год.

Другие ключевые новые функции, которые, по слухам, появятся в следующих моделях iPad Pro, включают новейший чип Apple M3, более тонкий корпус, горизонтальную фронтальную камеру, изменения в дизайне задней камеры и, возможно, беспроводную зарядку MagSafe. Ожидаются также новые аксессуары, в том числе обновленная клавиатура Magic Keyboard с частично алюминиевым корпусом и обновленный Apple Pencil.

Как инсайдер Instant Digital имеет хорошую репутацию. Например, ранее он точно «предсказал» появление матового стекле на задней стороне iPhone 15 и iPhone 15 Plus, выход желтой версии iPhone 14 и iPhone 14 Plus и не только.

Ожидается, что Apple представит новые iPad уже в ближайшие недели, не позднее апреля.