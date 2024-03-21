Кладоискатель нашел рекордный золотой самородок на 3,5 млн рублей

Рекордный золотой самородок весом 64,8 грамма нашел кладоискатель из Великобритании. Находку оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей).

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Везунчиком оказался 67-летний Ричард Брок из графства Сомерсет. Он участвовал в экспедиции по поиску кладов при помощи металлоискателей. Поиски проходили на границе с Уэльсом в графстве Шропшир.

По словам Брока, сначала ему не везло. Оборудование работало неисправно, поэтому пришлось взять самый старый металлоискатель с выцветшим экраном. С его помощью мужчина нашел пару ржавых колышков от палатки. Однако уже через 20 минут на глубине в 15 сантиметров обнаружил редкий самородок. Брок показал находку другим участникам экспедиции. Они тоже попытались найти что-нибудь в том месте, но им это не удалось.

Эксперты оценили самородок Брока и пришли к выводу, что он –крупнейший в Англии. Предыдущая рекордная находка весила 54 грамма. Вскоре самородок выставят на аукцион.

В Великобритании и раньше находили крупные золотые самородки. Самые большие – в Шотландии и Уэльсе. Они весят 85,7, 97,12 и 121,3 грамма, сообщает Somerset County Gazette.