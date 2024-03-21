Эксперт оценил проект по созданию в США самого большого грузового самолета

Идея американского стартапа Radia создать самый большой грузовой самолет в мире, предназначенный для перевозки лопастей для ветряных турбин, похожа на авантюру. Об этом заявил РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров.

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Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире. Ожидается, что WindRunner сможет не только иметь большую грузоподъемность и вместительность, но и садиться на взлетно-посадочные полосы длинною 1 800 метров. При этом самолет должен быть готов уже к 2027 году.

По мнению авиаэксперта Романа Гусарова, для стартапа такая разработка - невыполнимая задача.

«Заявляемый 2027 год сразу указывает на то, что это авантюристы. На создание такого самолета необходимо минимум 10 лет», - отметил он.

При этом вопросы вызывает не ожидаемая грузоподъемность машины, так как этот «вопрос уже решен» в Ил-96-400Т и Ан-124 «Руслан», а размеры будущего самолета, заметил Гусаров.

«108 метров - это в полтора раза длиннее «Руслана». Проблема в том, что конструкция самолета должна быть прочная, но одновременно легкая. Чтобы решить такую наисложнейшую задачу в СССР при создании «Руслана» потребовались силы не только авиационных конструкторских бюро, но и многих научных институтов», - пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что в отличие от СССР, в США на государственном уровне за такую задачу «даже не рискнули браться».