Хинштейн заявил об отсутствии планов наказывать за использование VPN

Планов запрещать VPN-сервисы или вводить ответственность за их использование у законодателей сегодня нет.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на пленарном заседании VI международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика".

"Мы видим, что сегодня число пользователей [такими сервисами] растет в России. <…> Тенденция, с одной стороны, тревожная, но с другой стороны, планов по запрещению самих VPN или по установлению ответственности за их пользование у законодателей сегодня нет", - отметил Хинштейн.

Он напомнил, что с 1 марта вступил в силу закон, который запрещает рекламу и продвижение VPN-сервисов, и Роскомнадзор уже установил критерии, согласно которым ресурсы могут попасть под блокировку.

"При этом сами VPN как сущность, как явление у нас не находятся под запретом, и пользование VPN не является правонарушением, а уж, паче чаяния, уголовно наказуемым деянием. Это наша принципиальная позиция, мы считаем, что бороться нужно не с последствиями, а с причинами, и наказывать людей, которые пользуются VPN, совершенно неправильно и необоснованно", - подчеркнул Хинштейн.

Кроме того, по его словам, в некоторых случаях использование таких сервисов становится "жизненно необходимым". Например, сказал Хинштейн, в случаях работы структур систем с международным участием, "с китайским, например, где, заблокировано большинство мессенджеров". Так, подчеркнул он, ему лично пришлось воспользоваться VPN в ходе поездки в Китай в прошлом году, так как иначе не было возможности "связываться с Москвой и находиться в курсе того, что происходит".

"Главные претензии к VPN не в том, что они позволяют какие-то запреты обходить, а в том, что они создают очень серьезную и реальную угрозу для безопасности пользователей. Мы не понимаем, подключаясь к VPN, что он забирает и как дальше ваши данные - все, что содержится в этом или в каком-то другом черном ящике, - будут использованы", - отметил Хинштейн.

Так, по его словам, число краж данных пользователей VPN в России ежегодно растет "примерно на 15-20%". Хинштейн также напомнил, что Минцифры уже определило список так называемых "белых VPN", "которые по оценке регулятора, не угрожают безопасности пользователя".

Шестой международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит 21 марта в Российском экономическом университете им. Плеханова. Как сообщали в оргкомитете форума, он станет площадкой по обсуждению национального проекта "Экономика данных". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.