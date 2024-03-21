Лед на спутнике Юпитера толще 20 километров

Ученые проанализировали кратеры на спутнике Юпитера Европе и выяснили, что толщина льда на нем — более 20 километров. В таком случае в этом слое может происходить конвекция тепла, то есть его перемещение по вертикали. Эти данные позволят ученым оценить вероятность существования и природу гипотетической жизни в подледных океанах Европы. Работа опубликована в журнале Science Advances.

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Европа — один из 69 спутников Юпитера. Он покрыт ледяной оболочкой, под которой, считают ученые, есть океаны. Об этом спутнике мы уже подробно рассказывали в нашем материале. В нашей Солнечной системе, по мнению исследователей, Европа — лучшее место для поиска внеземной жизни. Однако ученые до сих пор спорят, какова толщина ледяной корки на поверхности спутника. От нее зависит не только природа гипотетических живых существ, но и вероятность их существования. Ученые предполагали, что лед не очень толстый, а вот океаны под ним весьма глубокие.

Группа исследователей проанализировала крупные кратеры на Европе с помощью различных моделей. Они позволили определить, какие физические факторы могли создать такую структуру поверхности у спутника.

Исследователи использовали данные космического корабля NASA Galileo. Он изучал Европу в 1998 году. Специалисты исследовали ударные кратеры, чтобы понять, как устроена Европа и какой толщины ее лед.

«Появление кратеров — наиболее распространенный поверхностный процесс, формирующий поверхность спутников. Кратеры встречаются почти на каждом твердом космическом теле, которое мы когда-либо видели. Они являются основной движущей силой изменений. Когда образуется ударный кратер, он, по сути, исследует подповерхностную структуру космического объекта. Понимая размеры и формы кратеров на Европе и воспроизводя их образование с помощью численного моделирования, мы можем сделать вывод о толщине ее ледяного панциря», — объяснил Брэндон Джонсон из Университета Пердью.

Кратеры на Европе очень четкие, но при этом не глубокие. Причина тому — относительно молодая поверхность: ей всего от 50 до 100 миллионов лет. Частому обновлению поверхности способствуют конвекционные течения в океанах (то есть вертикальное движение воды), тектоника плит и лед.

Анализ кратеров показал, что толщина льда на Европе — не менее 20 километров. Это означает, что в ледяном слое может происходить конвекция. Это процесс перемещения тепла по вертикали, вызванный силами плавучести. Теперь ученые будут использовать эти данные, чтобы понять, есть ли жизнь в подледных океанах спутника.