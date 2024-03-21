Honor Magic 6 Pro обошел iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra в серийной съемке

Новый флагман Honor Magic 6 Pro показал себя лучшим современным смартфоном в тесте скорости серийной съёмки, обойдя своих главных конкурентов — iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra.

© Ferra.ru

В честном тесте все смартфоны были поставлены в равные условия: отключены AI и Live-фото, устройства установлены на штативы, а съёмка велась по таймеру:

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Хорошие кадры у Honor Magic 6 Pro получились за счёт двух факторов:

увеличенная в 28 раз обучающая база данных, с помощью которой смартфон понимает, что и в каких условиях он фотографирует.

функция Honor AI Motion Sensing Capture для съёмки разных видов спорта и активностей, с которой смартфон может делать чёткие снимки даже во время быстрых движений в кадре.

Напомним, что Honor Magic 6 Pro оснащён телеобъективом на 180 Мп с 2.5-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым зумом, 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и основной камерой на 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4 и f/2.0). При этом устройство также похвалили эксперты DxOMark.