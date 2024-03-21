Многие звезды поедают свои планеты: что этот вывод означает для Солнца

Наблюдения европейского телескопа Gaia показали, что многие звезды в сложившихся и, по-видимому, стабильных системах поедают свои планеты. Что этот факт может означать для нашего Солнца и Солнечной системы?

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Является ли Солнечная система причудливым исключением в огромной Вселенной или же это норма? Ответ на этот вопрос, который не дает покоя астрономам уже много лет, может дать исследование постоянно расширяющегося массива обнаруженных экзопланет. Но, похоже, установление «нормы» несколько осложняется тем, что многие звезды ведут себя, мягко говоря, непредсказуемо.

Согласно новому исследованию, опубликованному в рецензируемом журнале Nature, многие звезды поедают свои планеты. Речь идет не о молодых или зарождающихся системах, где обычно нет недостатка в непредсказуемости. Ученые обнаружили, что такое «космическое хищничество» не чуждо даже стабильным и полностью эволюционировавшим звездным системам.

Звездные хищники

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении звезд-близнецов. Подобно многим социологическим исследованиям, известным с Земли, звездные двойники предоставляют уникальную возможность изучить поведение пары практически идентичных особей в изоляции. Десятки изученных звездных близнецов (исследователи проанализировали более 90 звездных пар, зачастую не слишком отличающихся от нашей родительской звезды) родились в одно и то же время из одного и того же коктейля газа и пыли и, по общему мнению, должны быть если не абсолютно одинаковыми, то, по крайней мере, очень похожими. Короче говоря, как близнецы. Но оказалось, что по крайней мере в 8% случаев это не так.

В каждой двенадцатой или около того паре ученые обнаружили в некоторых звездах элементы, которые обычно встречаются на планетах. В основном это были следы углерода, кислорода, кремния, железа, никеля и цинка. По словам ученых, это и есть пресловутый «дымящийся пистолет» – безошибочный признак звездного хищничества, когда одна из звезд пожирает свою планету. Восемь процентов – это нижний предел, считают ученые, предполагая, что на самом деле такое поведение может быть гораздо более распространенным.

В исследовании не уточняется тип поглощенных планет и обстоятельства, которые могли привести к их бесславному концу. Так, неясно, было ли это результатом случайного пролета мимо шальной звезды или гигантской планеты, изменившей баланс стабильных в остальном орбит, или же по другим причинам.

Скука в Солнечной системе

Но что означают (или могут означать) эти находки для нашей Солнечной системы, родительской звезды и Земли? В отличие от многих планетарных систем «там», у нашего Солнца нет братьев и сестер, и, насколько нам известно, оно не проявляет признаков «тугоплавких элементов», указывающих на его склонность к поеданию планет. Орбиты планет в нашей звездной системе идеально стабильны и не подвержены никаким непредсказуемостям.

Таким образом, Солнце предстает в основном как отчаянно обыденная звезда среднего возраста, которая не реагирует слишком бурно и ведет себя вполне предсказуемо. На фоне экзотического зверинца за пределами Солнечной системы оно выглядит удивительно скучным. Но, возможно, именно этой скуке мы обязаны существованием Земли и жизни на ней...