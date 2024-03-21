На территории Пакистана заблокировали соцсеть X

Доступ к социальной сети X (ранее Twitter) с 17 февраля заблокирован на территории Пакистана в соответствии с решением министерства внутренних дел. Об этом сообщила газета The News со ссылкой на комментарий Пакистанского управления электросвязи (PTA) для Высокого суда провинции Синд в рамках рассмотрения петиции о восстановлении доступа к платформе.

Согласно PTA, приостановка доступа к X была инициирована на основании "хорошо проработанных рекомендаций правоохранительных органов, властей провинций и разведывательных служб, которые были получены и тщательно изучены в МВД". В ведомстве отметили, что платформа не предоставила PTA возможности контролировать распространяемые посредством нее новости и информацию, тем самым "создав высокую вероятность распространения фейковых новостей, которые могут противоречить национальным интересам и нанести ущерб имиджу" Пакистана.

Как указывает газета, Высокий суд Синда обязал МВД представить свое видение ситуации и отложил до 17 апреля рассмотрение петиции о восстановлении доступа к соцсети.