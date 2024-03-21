iPad Pro OLED выйдет в версии с матовым дисплеем

Слухи о новом iPad Pro не дают покоя фанатам Apple. Дизайн, дата выхода, цена — уже обсудили все.

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Но свежие инсайды из Китая взорвали интернет: iPad Pro может получить матовый дисплей! Так, известный Weibo-инсайдер Instant Digital утверждает, что новинка будет доступна в двух вариантах: с глянцевым и матовым экраном.

Матовые защитные стекла уже давно стали хитом среди пользователей iPad, так что Apple, возможно, просто решила прислушаться к своим клиентам.

Говорят, матовый дисплей будет обладать технологией защиты от синего света. А вот будет ли он использовать «нанотекстурированное стекло», как Pro Display XDR и Studio Display, пока неизвестно.

Наши коллеги из MacRumors отметили, что такое стекло отлично устраняет блики и сохраняет качество изображения за счет травления поверхности. Но оно очень капризно в уходе, поэтому обычно используется только для настольных дисплеев.