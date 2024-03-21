У берегов Флориды обнаружили обломки затонувшего корабля XVII века

Обломки корабля, обнаруженные в водах национального парка «Драй-Тортугас» у побережья Флориды, оказались принадлежащими британскому судну XVII века, передает Служба национальных парков США.

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Первоначально обломки были найдены еще в 1993 году, но в 2021 году ученые провели повторное обследование места происшествия и обнаружили пять пушек неподалеку от них. Археологи, изучив характеристики орудий и сравнив их с историческими документами, сделали вывод, что это части британского корабля Tyger.

Судно длиной около 40 метров было построено в 1647 году и использовалось для патрулирования вод у берегов Флориды в период конфликта с Испанией, известного как "война за ухо Дженкинса" (1739–1742 годы).

В январе 1742 года HMS Tyger сел на мель и потерпел крушение на рифах западной части архипелага Флорида-Кис. Экипаж, состоящий примерно из 300 человек, вынужден был покинуть судно и провести более двух месяцев на необитаемом острове Гарден-Ки.

Здесь были возведены первые укрепления, которые стали основой для форта Джефферсон, построенного позднее на этом месте. Члены экипажа сумели также построить небольшие лодки из обломков корабля и добрались до британского города Порт-Ройал на Ямайке, контролируемого Британией, где и нашли спасение.