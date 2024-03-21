Обнаружен гигантский древний дельфин, обитавший в Амазонке

Швейцарские палеонтологи из Цюрихского университета открыли новый вид вымерших пресноводных дельфинов в перуанском регионе Амазонки. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Речные дельфины — одни из самых редких современных китообразных, большинство существующих видов которых находятся под угрозой исчезновения.

Исследовательская группа в ходе экспедиции обнаружила окаменевшие останки самого большого речного дельфина из когда-либо найденных. Размеры животного достигали 3,5 метра. Новый вид назвали Pebanista yacuruna в честь мифического водного народа, населявшего берега Амазонки.

Как показало радиоуглеродное датирование, огромные китообразные водились в водах Амазонки около 16 млн лет назад.

«Шестнадцать миллионов лет назад Перуанская Амазония выглядела совсем иначе, чем сегодня. Большая часть амазонской равнины была покрыта большой системой озер и болот, называемой Пебас. Этот ландшафт включал водные, околоводные и наземные экосистемы, простираясь на территориях нынешних Колумбии, Эквадора, Боливии, Перу и Бразилии», — отметил ведущий автор исследования Альдо Бенитес-Паломино.

Около 10 млн лет назад система Пебас начала уступать место современной Амазонии. Это привело сначала к исчезновению добычи гигантских дельфинов, а затем — и их самих.

Палеонтологи отметили, что у древних пресноводных дельфинов были очень развиты органы эхолокации, с помощью которых животные ориентировались в мутных речных водах.