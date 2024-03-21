Найдено галактическое скопление массой в 26 квдрлн солнечных масс

Группа астрономов под руководством специалистов Тартуской обсерватории в Эстонии открыла гигантское сверхскопление галактик, находящееся в 3 млрд световых лет от Земли. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

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Космической структуре дали название «Сверхскопление Эйнасто» в честь астрофизика Яана Эйнасто, одного из первооткрывателей крупномасштабной структуры Вселенной.

Ученые подсчитали параметры сверхскопления. Его общая протяженность составила 360 млн световых лет, а суммарная масса — 26 квадриллионов масс нашего Солнца. Квадриллион — это тысяча триллионов или число с 15 нулями после единицы. Масштаб различия приблизительно эквивалентен разнице в массе между мячом для игры в гольф и горой Эверест.

Специалисты отметили, что сверхскопление Эйнасто в полтора раза больше обычного сверхскопления галактик и более чем в четыре раза массивнее. В среднем размеры типичных сверхскоплений не превышают 200 млн световых лет (в 2000 раз больше Млечного пути) в диаметре и 6 квдрлн солнечных масс по объему вещества.

Результаты могут помочь исследователям лучше понять, как эти огромные структуры галактик собираются вместе.