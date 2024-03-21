В Россию привезли дешевый Xiaomi с флагманским дизайном

В России начали продавать сверхбюджетный смартфон Redmi A3, сообщает портал iXBT. Новинка получила схожий с флагманским Xiaomi 14 Ultra дизайн и очень низкий ценник.

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Redmi A3 доступен в России в двух модификациях: 3/64 и 4/128 ГБ за 7 и 9 тыс. руб. соответственно. Причем, как отмечает iXBT, в Европе эти же модели предлагаются еще дороже — за €120 и €140 (около 12 и 14 тыс. руб.). Смартфон предлагается в трех цветах: черном, синем и зеленом.

Бюджетная новинка оснащается 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650х720 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Селфи-камера на 5 Мп установлена в вырезе «челке», сзади в круглый блок камеры вписаны основная камера на 8 Мп и вспомогательный сенсор с разрешением 0,08 Мп.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G36. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку со скромной мощностью всего в 10 Вт.

Работает Redmi A3 под управлением операционной системы Android 14. Причем для смартфона заявлены два обновления ОС. Таким образом, Xiaomi выпустит для этой модели Android 16.