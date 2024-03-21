Названы самые автономные флагманские смартфоны 2024 года

Автор YouTube-канала The Tech Chap сравнил время автономной работы топовых флагманских смартфонов, которые были выпущены за последние полгода.

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В испытании приняли участие 9 смартфонов от разных производителей. Перед тестированием гаджеты были полностью заряжены, а на их экранах выставлена одинаковая яркость. Затем на флагманских устройствах открывались различные приложения, запускались бенчмарки, включались камеры, запускались видео и социальные сети.

Самым первым разрядился Google Pixel 8 Pro – смартфон проработал 9 часов 15 минут. Лучший результат продемонстрировал Vivo X100 Pro, работающей на SoC MediaTek Dimensity 9300 – 12 часов 46 минут. Все остальные тестируемые Android-смартфоны работают на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Время автономной работы флагманов 2024 года:

1. Vivo X100 Pro – 12 часов 46 минут;

2. Honor Magic 6 Pro – 11 часов 31 минута;

3. Samsung Galaxy S24 Ultra – 11 часов 5 минут;

4. OnePlus 12 – 11 часов;

5. iPhone 15 Pro Max – 10 часов 31 минута;

6. Xiaomi 14 Ultra – 10 часов 23 минуты;

7. ASUS Zenfone 11 Ultra – 10 часов 21 минута;

8. OPPO Find X7 Ultra – 10 часов 20 минут;

9. Google Pixel 8 Pro – 9 часов 15 минут.