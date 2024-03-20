Саудовская Аравия вложит $40 миллиардов в искусственный интеллект

Саудовская Аравия стремится стать новой сверхдержавой в гонке за искусственным интеллектом (ИИ), выделив огромную сумму в $40 миллиардов для инвестиций в эту область. Это один из крупнейших фондов в мире, выделенных на развитие ИИ.

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По данным New York Times, представители Государственного инвестиционного фонда (PIF) сотрудничают с ведущими финансистами США, включая экспертов в области технологий и инвестиций из Andreessen Horowitz. По информации, начало инвестиционного наступления может случиться уже во второй половине текущего года.

В первый день Leap 2024 Саудовская Аравия объявила о вложении $ 1 миллиарда в региональный акселератор для стартапов в области ИИ. Об этом заявил Абдулла Аль-Сваха, министр связи и информационных технологий Саудовской Аравии.

Стремясь переосмыслить свой экономический ландшафт, Саудовская Аравия быстро позиционирует себя как глобальный центр для искусственного интеллекта и устойчивых инноваций.