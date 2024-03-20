ИИ в кольце Samsung Galaxy Ring сможет составлять меню питания

Готовящееся к релизу «умное» кольцо Samsung Galaxy Ring получит интеграцию с ИИ-сервисами, которые будут составлять персонализированное меню питания для пользователя. Об этом сообщает корейское издание Chosun Biz со ссылкой на инсайдеров.

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Кроме того, что Galaxy Ring получит датчик ЧСС и другие функции, как у обычных смарт-часов, устройство сможет выполнять роль персонального диетолога. Кольцо будет интегрировано с мобильным приложением Samsung Food, которое, используя искусственный интеллект, формирует индивидуальные диетические планы. Приложение будет синхронизироваться с другими умными устройствами, в том числе с холодильниками, оснащенными смарт-функциями.

Инсайдеры также утверждают, что Samsung Food сможет анализировать продукты в холодильнике и предлагать рекомендации по покупкам и рецептам, что сделает питание более осознанным и здоровым. Эта инновационная функция, как предполагается, станет эксклюзивной для рынка Южной Кореи и будет связана с сетью магазинов Samsung e-Food Center.

Точная дата релиза Samsung Galaxy Ring не раскрывается. Выход устройства ожидается в 2024 году.