Первый российский электрогрузомобиль испытали в аэропорту Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга тестируют первый отечественный электрогрузомобиль. Доля российских комплектующих в новинке – 70%, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мокрецова.

В отличие от самолетов и автобусов, электрогрузомобиль абсолютно бесшумный. Машину тестируют уже две недели. Возможности электрогрузовика даже превышают потребности аэропорта. Он может разгоняться до 120 км/ч. Но здесь ограничение до 40 км/ч.

«На мой взгляд, он достаточно экономичный, более экономичный, чем обычный дизельный двигатель», –отметил ведущий инженер аэропорта Пулково Вячеслав Патешкин.

Заряжается машина как телефон – всего за два часа. Только не от розетки, а от станции, которая идет в комплекте. Ее нужно подключить к сети с напряжением 380 вольт.

Аккумулятор собирают и тестируют в Санкт-Петербурге. Его батареи хватит на 750 тысяч километров, или на восемь лет эксплуатации.

«Наша идея уникальна, потому что это полностью наш корпус, наша система термостабилизации, наша компоновка сегментов на корпусе батареи», – подчеркнул директор центра разработки Андрей Назаров.

Серийное производство находится в Москве, в Санкт-Петербурге – испытательный центр. Здесь проверяют все идеи. Например, платы с прошивками и уникальным программным обеспечением.

«Это не готовое решение, купленное, как на больших производствах, где произвели плату и в разные марки вставляют один модуль управления. У нас исключительно все под себя разработано», – пояснил инженер-программист Дмитрий Лукьянов.

В апреле планируют запустить еще и собственное производство электродвигателей. Пока их по техническому заданию российских инженеров собирают в Китае.

Серийное производство электрогрузомобилей началось в 2023 году. Сейчас на российских дорогах ездят 70 таких машин.