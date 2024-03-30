Почему мощные смартфоны нагреваются меньше компьютеров?

Смартфоны с каждым годом становятся все более мощными. На сегодняшний день премиальный флагман почти наверняка будет более производительным, чем средний компьютер — но почему мобильники нагреваются гораздо меньше, чем ПК? Портал howtogeek.com объяснил пять причин.

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Компактность и прочность

Производители смартфонов потратили годы на то, чтобы сделать свои устройства максимально тонкими. При наличии вентиляторов достичь таких же результатов невозможно: они требуют свободного места. Не говоря уже о том, что вентилятор может быстро выйти из строя, если неосторожно обращаться со смартфоном. Стоит всего один раз неосторожно бросить устройство на диван — и все, вентилятор начнет дребезжать, придется разбирать мобильник для ремонта.

Вентиляторы не любят тесные пространства

Техника, полагающаяся на вентиляторы для охлаждения, плохо переносит недостаток воздуха. Если вы положите ноутбук на подушку или одеяло во время работы, то быстро заметите, как компьютер перегревается. А теперь представьте, что в вашем кармане лежит миниатюрный ноутбук: рано или поздно он перегреется настолько, что система просто отключится. И нет, сумочка или специальный чехол здесь не помогут.

Мобильные процессоры потребляют меньше энергии

При расчете энергоэффективности процессоров специалисты смотрят на метрику под названием thermal design power — или TDP. Она показывает в ваттах, сколько тепла (по расчетам производителя) генерирует CPU под полной нагрузкой. Например, мобильный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — флагманский чип своей линейки, но его TDP составляет всего 12,5 Вт. Для сравнения, топовая видеокарта GeForce RTX 4090 имеет TDP 450 Вт — и это лишь один компонент компьютера.

Мобильные приложения создают меньше тепла

Требовательные программы повышают нагрузку на систему и энергопотребление, что приводит к росту температуры. И разработчики мобильных приложений прекрасно это понимают. Конечно, среди бесчисленного множества приложений можно найти немало плохо написанных кусков кода, но большинство качественных программ хорошо оптимизированы для мобильных платформ. А благодаря этому система гораздо меньше нагревается.

Смартфоны используют пассивное охлаждение

Если вентиляторы — один из видов активного охлаждения, то смартфоны полагаются на пассивное. А именно, на охлаждение за счет разницы в проводимости электричества между материалами. Примерно так же, как вы «охлаждаете» квартиру летом, открыв окно в комнате. Пассивное охлаждение отлично подходит для ежедневного использования, но, в отличие от активного, оно не может подстраиваться под разные температуры.