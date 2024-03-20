BMW показала инновационный процесс 3D-печати

Речь идет о технологии электродугового выращивания, или WAAM. Благодаря ей компоненты подвесок можно печатать быстро и с минимумом отходов, применяя алгоритмы топологической оптимизации. У таких деталей полая структура, что дает очевидный выигрыш в массе без снижения жесткости. По словам BMW, после завершения стендовых испытаний, WAAM-детали начнут устанавливать на серийные машины.

© BMW

Технологий трехмерной печати сегодня насчитывается больше десятка — от послойного отверждения жидкого материала под действием лазера (стереолитография, или SLA) до синтеза с помощью цифровой проекции света (Digital Light Synthesis, DLS). К примеру, Ford применяет сразу несколько методов аддитивного производства (FDM, SLS, SLA, DLS). А в центре 3D-печати BMW Group уже девять лет совершенствуют процесс электродугового выращивания (Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM).

© BMW

Это относительно новая ростовая технология, заключающаяся в электродуговой наплавке проволоки. В отличие от более продвинутого лазерного спекания, WAAM лучше подходит для крупных деталей, например опор стоек подвески. Физика процесса делает возможным полые структуры, то есть с оптимальным соотношением жесткости и массы, но недостатком будет характерная неровная поверхность. Правда, по словам BMW, даже без последующей обработки такие детали успешно проходят тесты на циклические нагрузки.

© BMW

© BMW

© BMW

Самое интересное это то, что немцы совместили производственный процесс WAAM с проектированием на основе методов генеративного дизайна. Заведуют этим специальные алгоритмы, созданные под вдохновением от эволюционных процессов, происходящих в живой природе. Полученные таким образом бионические структуры требуют меньше сырья и в процессе финальной доводки усиливаются только в нагруженных местах — опять же экономия.

Разумеется, такой подход считается и более экологичным, так что технологию начнут применять на серийных машинах в обозримом будущем. Скорее всего, после 2025 года, с приходом Neue Klasse.