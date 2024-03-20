В Калифорнии впервые нашли смертельного для собак паразита

В реке Колорадо неподалеку от границ Калифорнии и Аризоны впервые обнаружили червя-паразита, который заражает и убивает собак. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Риверсайде.

© Unsplash

Паразит Heterobilharzia americana в основном встречается на побережье Мексиканского залива и в штатах Южной Атлантики, но, похоже, в последние годы он расширил свой ареал обитания, отмечает Live Science.

У собак этот плоский червь вызывает потенциально смертельное заболевание - шистосомоз. При своевременной диагностике болезнь можно успешно вылечить с помощью противогельминтных препаратов, рассказал один из авторов исследования, профессор паразитологии Адлер Диллман. Он подчеркнул, что червь не может вызвать шистосомоз у людей, но иногда раздражает человеческую кожу, провоцируя «зуд купальщиков».

Диллман и его коллеги начали исследовать участок реки Колорадо после обращения ветеринара из Лос-Анджелеса Эмили Билер. Она сообщила, что с 2018-го по 2023 год 11 собак в трех округах Южной Калифорнии заразились собачьим шистосомозом, одна в итоге скончалась. Все они купались в реке Колорадо перед заболеванием.

Диллман и его коллеги организовали несколько поездок на реку. Они искали маленьких пресноводных улиток, которые выступают хозяевами паразита. Через этих улиток паразит попадает в воду, а потом и в организмы енотов, рысей, опоссумов или собак.

Черви плавают в кровотоке млекопитающих, затем оказываются в кишечнике, а их яйца иногда попадают в кровоток и основные органы - легкие, печень или сердце. Там они создают твердые образования - гранулемы - на которые реагирует иммунная система. Без лечения это приводит к дисфункции органов и смерти.

Ученые обнаружили на нескольких улитках ДНК этих червей. Исследователи посоветовали владельцам собак в Калифорнии обращать внимание на ранние симптомы болезни - вялость, потерю аппетита и веса, рвоту и кровавый понос.