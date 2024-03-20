Ученые выяснили, за какое время человек сможет обойти Марс

Человек сможет обойти Марс за 4290 часов, или 174 сола (марсианских солнечных суток), если он будет двигаться по поверхности Красной планеты со скоростью пять километров в час. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Эрдала Йигита, доцента кафедры физики и астрономии Университета Джорджа Мейсона (США).

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Как отмечается, восьмичасовой сон увеличит длительность путешествия на 56 солов. Если астронавт будет останавливаться для отдыха и приема пищи на четыре-пять часов каждые сутки, это добавит к путешествию еще 30-35 марсианских суток.

«Таким образом, реальная оценка длительности путешествия составляет примерно 265 солов, или почти полгода на Марсе. Правда, расчеты не учитывают такие препятствия, как сильная пересеченная местность: вся Красная планета покрыта большим количеством гор, каньонов и кратеров», - говорится в публикации.

По словам исследователя, если бы астронавт путешествовал по экватору Марса, ему пришлось бы преодолеть примерно 21 400 километров.

Ранее аппарат NASA «Галилео» измерил выработку кислорода на спутнике Юпитера Европа. Он производит 1000 тонн кислорода каждые 24 часа, и этого достаточно, чтобы поддерживать дыхание миллиона людей в течение дня.