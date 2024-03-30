Как правильно выбрать наушники: инструкция

На рынке электроники существует огромное множество наушников, и порой из них тяжело выбрать самые подходящие. Портал howtogeek.com рассказал, как правильно выбрать наушники и не пожалеть о покупке.

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Подумайте, для чего именно вам нужны наушники

Дело в том, что какого-то универсально хорошего дизайна наушников не существует: разные модели предназначены для разных целей. Например, дорогие наушники для прослушивания музыки в высоком качестве вряд ли подойдут для занятий спортом — и наоборот. Поэтому первым делом, прежде чем смотреть на цены, подумайте, зачем вам нужны наушники. Планируете ли вы брать их с собой в поездки, чем собираетесь заниматься под музыку — постарайтесь ответить для себя на ключевые вопросы.

Пригодится ли вам шумоподавление? Многие современные наушники предлагают некоторую степень шумоподавления; чем она сильнее, тем лучше гаджет изолирует вас от окружающих шумов. Но из-за этого наушники могут стоить дороже.

Какую музыку или контент вы собираетесь слушать? Разные наушники подходят для разных типов медиа. Если вы собираетесь работать со звуком профессионально, стоит подобрать более «нейтральные» наушники. А тем, кто предпочитает электронную музыку с тяжелыми басами, стоит подыскать что-то, что акцентирует низкие частоты.

Из какого материала собраны наушники? Металл, пластик, кожа и дерево по-разному ощущаются и сидят на голове. Например, металл отличается прочностью, но будет тяжелее и дороже пластика. Кожа — премиальный материал, однако в жарком климате от плотных амбушюров можно сильно вспотеть.

Какие типы наушников подходят для разных задач

Обычные вкладыши

Популярный тип наушников для смартфонов: в качестве примера можно взять базовую модель AirPods. Вкладыши не изолируют от окружающего шума, из-за чего страдает качество звука, зато они гораздо удобнее, чем внутриканальные наушники. Идеальный выбор для ежедневного прослушивания музыки, видео на YouTube и звонков.

Внутриканальные вкладыши

Самый распространенный вариант вкладышей. Они отличаются от обычных тем, что кончики внутриканальных наушников немного погружаются в ушной канал. Данная конструкция обеспечивает надежную изоляцию от внешних шумов и достойное качество звука, за которое порой приходится расплачиваться комфортом. Дело в том, что форма ушных каналов у всех людей разная, и подобрать подходящий наконечник для внутриканальных наушников не всегда легко.

Накладные наушники

Накладные наушники потеряли былую популярность из-за расцвета беспроводных технологий, но их не стоит совсем списывать со счетов. Как можно догадаться по названию, они накладываются на голову при помощи дужки: получается своего рода компромисс между полноразмерными и портативными наушниками. Иногда накладные наушники слишком сильно давят на уши, но взамен предлагают гораздо более чистый звук, чем большинство вкладышей.

Полноразмерные наушники

Как правило, полноразмерные наушники понравятся тем, кто заинтересован в максимальном комфорте и качестве звучания. Они также считаются наименее портативными, хотя есть модели, подходящие для долгих путешествий. В то же время, полноразмерные наушники почти наверняка будут самой дорогой опцией: качественный звук и удобная конструкция стоят денег.

Полноразмерные открытые наушники

Премиальная опция для искушенных меломанов. Открытые наушники отличаются от обычных тем, что задняя стенка чаш, где размещены динамики, не запечатана. Она пропускает звук благодаря прорезям, щелям и другим приспособлениям. Изоляция от шума нулевая, зато открытые наушники создают наиболее естественное, детализированное звучание. Правда, кроме самих наушников вам наверняка также потребуется отдельный усилитель.