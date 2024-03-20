Госкомиссия утвердила экипаж «Союза МС-25»

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-25", который 21 марта будет запущен на орбиту с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

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В основной экипаж вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Их дублерами выступают белоруска Анастасия Ленкова, космонавт Иван Вагнер и самый старший из действующих американских астронавтов NASA Дональд Петтит.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой, а миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован со стартовой площадки Байконура № 31 ("Восток") в 16:21 мск 21 марта.