Realme показала бюджетный смартфон с управлением жестами

Компания Realme представила бюджетный смартфон Narzo 70 Pro 5G с быстрой зарядкой, камерой Sony и необычной функцией управления устройством жестами. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Realme Narzo 70 Pro 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Dimensity 7050, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 128 и 256 ГБ не поддерживает расширение за счет карт памяти MicroSD.

Основная камера смартфона представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения (OIS), который чаще встречается в более дорогих устройствах бренда. В Narzo 70 Pro также имеется сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, макромодуль на 2 Мп. Селфи-камера представлена датчиком с разрешением 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Ключевой особенностью новинки стала технология управления жестами, которая позволяет пользователям управлять просмотром видео, фотографиями, навигацией в социальных сетях и процессом фотосъемки без физического контакта с экраном. Также отмечается наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, аудиоразъема, защиты от пыли и брызг по стандарту IP54 и прошивки realme UI 5.0 на базе Android 14.

Realme Narzo 70 Pro 5G поступит в продажу в Индии по цене в 20 и 22 тыс. рупий (около 22,3 и 24,5 тыс. руб.) за версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно. Появится ли новинка в России, не сообщается.