На Восточном завершили сборку первой летной «Ангары-А5»

Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Восточный завершили сборку ракеты-носителя "Ангара-А5", старт которой намечен на начало апреля.

Об этом сообщили в госкорпорации.

"На космодроме Восточный совместный расчет специалистов Центра Хруничева, филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный", РКК "Энергия" провели операции по сборке ракеты космического назначения "Ангара-А5". Этот пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур", разрабатываемого ГКНПЦ им. М. В. Хруничева", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там добавили, что вчера специалисты предприятий состыковали космическую головную часть с "пакетом" из трех ступеней ракеты-носителя.

Глава госкорпорации Юрий Борисов ранее сообщал, что стартовый комплекс "Ангары" на Восточном практически полностью готов. Первый пуск с него планируется осуществить в первой декаде апреля.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".