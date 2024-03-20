Российские космонавты отправили на Землю посылку с МКС

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев оставили свои подписи и написали пожелания на 25 ремувках, которые отправили с Международной космической станции на Землю в адрес первого российского агентства видеоновостей RUPTLY.

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Ремувки - это специальные ленты, которые размещаются в критически важных местах проверки ракеты и убираются перед взлетом, они были преобразованы в сувениры, упакованы в контейнеры и переданы на поверхность планеты.

Одну из подписанных ремувок презентовали официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

В рамках соглашения с "Роскосмосом" на Землю также отправляются ролики о жизни на МКС, снятые космонавтом Константином Борисовым. В сети уже опубликованы эксклюзивные видео о том, как проходит жизнь на станции: тренировки, уход за мини-оранжереей, дополнительно пользователи могли увидеть прямые эфиры, которые космонавты проводили с орбиты.

Руководитель отечественного агентства видеоновостей Индира Жарова рассказала "РГ" следующее: "Решение о сотрудничестве с "Роскосмосом" стало для нас весьма символичным, поскольку мы привыкли доставать контент из самых труднодоступных точек мира. Мы ощущаем пристальное внимание со стороны зарубежных коллег, что мотивирует видеоагентство становиться смелее и оставаться лидерами на медиарынке. В течение 10 лет мы предоставляем актуальные и свежие видео для СМИ: освещаем самые громкие мировые события и работаем в горячих точках, теперь к списку достижений добавились и эксклюзивы из космоса".

Согласно статистическим данным агентства, за последний год интерес к контенту о науке увеличился и составил 43% от всех запросов на видео. В качестве примера приводится информация о том, что на данный момент 22 ролика космонавта Константина Борисова набрали порядка 15,5 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что на космодроме Байконур специалисты РКК "Энергия" и других предприятий госкорпорации "Роскосмос" завершили заправку пилотируемого корабля "Союз МС-25" компонентами топлива и сжатыми газами, запуск которого намечен на 21 марта.