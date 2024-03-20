Honor представила флагманский смартфон Magic6 Ultimate

Компания HONOR представила улучшенную версию своего флагманского смартфона — Magic6 Ultimate. Новый аппарат, вдохновленный дизайном роскошных спортивных автомобилей, получил значительные улучшения как внешне, так и внутренне.

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Смартфон получил обновленное оформление, а его задняя панель выполнена в стиле роскошных автомобилей с использованием инновационных композитных материалов. Благодаря усовершенствованной тройной основной камере и элегантной линии на задней панели устройство выглядит эстетично и функционально.

Magic6 Ultimate оснащен передовой мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающей высокую производительность. Новые решения в области фотографии, включая улучшенную автофокусировку и динамический диапазон, делают смартфон хорошим инструментом для съемки как статичных, так и движущихся объектов.

Кроме того, устройство получило защитный экран NanoCrystal Shield и двухслойный OLED-дисплей Tandem Display для яркого и четкого изображения. Magic6 Ultimate работает на операционной системе MagicOS 8 с функцией Magic Portal для улучшенного взаимодействия с другими устройствами бренда.